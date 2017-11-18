حافظ قائد السبسي وزمرته يستعدون « للفوز في الانتخابات بثقة واقتدار » ! هكذا قالوا

انتظمت يوم السبت 18 نوفمبر 2017 بمدينة الحمامات الندوة الوطنية للإنتخابات البلدية بمشاركة المنسقين الجهويين للهياكل ورؤساء اللجان الجهوية للإنتخابات البلدية وبحضور المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي والإطارات الوطنية للحركة
وقد سجل الحاضرون في بداية اللقاء استنكارهم الشديد للمحاولات البائسة ﻹستهداف إستقرار مؤسسات الدولة ورموزها التي تقوم بها بعض الجهات عبر بث اﻹشاعات وآخرها تلك التي إستهدفت باﻷمس شخص رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس لحركة نداء تونس وقد دعى الحاضرون الجهات المسؤولة في الدولة إلى التطبيق الصارم للقانون في تتبع مصادر هذه الإشاعات المغرضة
وتطرقت الندوة إلى آخر إستعدادات الحركة لخوض الإنتخابات البلدية القادمة على المستوى الجهوي والمحلي حيث تم استعراض تقارير قدمتها اللجان الجهوية للاطلاع على مدى تقدم جاهزية الحزب لخوض هذا الإستحقاق الإنتخابي
وقد أكد المجتمعون إرتياحهم لتوصل مجلس نواب الشعب ﻹنتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ودور كتلة حركة نداء تونس في ذلك بما يمثل تمهيدا لتنظيم الإنتخابات البلدية ومجمل الاستحقاقات الإنتخابية القادمة في أحسن الظروف.
واختممت الندوة أشغالها بدعوة إطارات ومناضلي ومناضلات الحركة إلى ترفيع وتيرة التعبئة الشاملة والإستعداد التام لتوفير الآليات المساعدة على الفوز في الانتخابات بثقة واقتدار
عاشت تونس آمنة منيعة
عاشت حركة نداء تونس قوة وطنية للإصلاح والتقدم
تونس في 18 نوفمبر 2017
بــلاغ إعـــلامي