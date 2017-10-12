حاتم بن خليفة وجماعته سيقاضون رئاسة الحكومة

قرر المجلس الأعلى للقضاء في جلسته العامة المنعقدة اليوم الخميس، « مقاضاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بخصوص قرار رفض فتح الاعتمادات المالية المخصصة له بعنوان 2017 لتمكين المجلس من التصرف فيها »، وفق ما صرح به رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة، حاتم بن خليفة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
وأوضح بن خليفة، أن المجلس سيرفع قضية لدى القضاء الإداري، وسيبقي الجلسة العامة في حالة انعقاد، مبرزا أن الجلسة العامة التي استمرت بين الثانية ظهرا الى حدود السابعة مساء، تباحثت الصعوبات المادية التي يعانيها المجلس
رئيسة جمعية القضاة تنتقد الحركة القضائية الأخيرة
قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي : إن الحركة القضائية الأخيرة لا تساعد القضاة على المساهمة في ترسيخ الإنتقال الديمقراطي وخاصة في مكافحة الجريمة والفساد وحماية الحقوق والحريات
وتطرقت القرافي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة، إلى ما اعتبرتها « خروقات شابت عددا من قرارات النقل في سلك القضاء »، من بينها نقلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدى بوزيد إلى صفاقس التي قالت إنه « أذن بفتح تحقيق في قضايا فساد تعلقت بحوادث مرور مفتعلة، وقد حاولت العديد من الجهات الرسمية ردعه على متابعة التحقيق