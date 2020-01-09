جِدِّي جدّا : محسن مرزوق يحذِّر من سيلان الدم التونسي بالأسلحة التركية

الخبر يقول أن أكثر من ثلاثين بندقية اقتحام حربية جديدة وقعالإمساك بها عند عصابة من المهربين في الجنوب التونسي
الخبر أيضا يقول أن البنادق كانت متجهة لسليانة ومنها لاماكن أخرى جبلية غربية بهدف تسليح إرهابيين
والخبر يقول أيضًا على لسان ناطق باسم وزارة الداخلية أن البنادق تركية وأنها هربت من ليبيا
ملخص الحكاية: تركيا ترسل السلاح لميليشيات طرابلس لدعمها ضد حفتر ولان هذه الميليشيات أقوى من الحكومة الضعيفة، ولان لبعض هذه الميليشيات مخططات ارهابية تخص المنطقة كلها بما فيها تونس، فإن السلاح غادر طرابلس باتجاه تونس لنقل الاقتتال والحرب إلينا
هذه بخصوص الخبر
أما انعكاساته وكيف نواجهه
أوّلا: نحيي قوات أمننا الساهرة على الحدود التي استطاعت إيقاف المهربين الإرهابيين وأسلحتهم رغم أننا نعرف ان : الي يسرق يغلب الي يحاحي
ثانيا: ما حصل دليل إضافي يؤكد صحة رفضنا للتدخل التركي في ليبيا وتوجسنا من طبيعة بعض الميليشيات الملتفة حول حكومة الوفاق بطرابلس
ثالثا: ماذا يجب أن نفعل؟
تعزيز دعمنا لقوات الامن والجيش ولهذا لا يجب مهما كان الامر السماح بأن تؤول وزارتي الداخلية والدفاع الا لكفاءات من أعلى مستوى ومعروف عنها كرهها التام للإرهاب ومناصريه لان الحرب ضد الاٍرهاب هي مهمته الاولى
من جهة أخرى، استدعاء ممثلين عن حكومة الوفاق رسميا وتحذيرهم وتحميلهم مسؤولية التحكم في ميليشياتهم
أخيرا دعوة السفير التركي وتوجيه إنذار له علني لان السلاح تركي وجديد وتتحمل مسؤولية استعماله تركيا لانها صدرته لليبيا في تعارض مع القرارت الدولية ووضعته في أيادي غير مسؤولة حولته لتونس. فإذا سال لا قدر الله دم تونسي باستعمال سلاح تركي في تونس فإن تركيا تتحمل أيضا مسؤولية هذا الدم مثل ميليشيات ليبيا إضافة للارهابي التونسي الذي استعمل السلاح
ويمكن أيضا توجيه إعلام للدول القارة بمجلس الامن الذي صرنا عضوًا غير قار به
هكذا تتصرف الدول المسؤولة عن شعوبها وعن سلامة شعوبها
والتي تحافظ على كرامة الوطن وأمنها فعلا لا قولا وخطابة فقط
الموضوع جدي جدا
محسن مرزوق ، الأمين العام لحركة مشروع تونس