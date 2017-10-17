جون ماكين قلق من تقدم قوات الحكومة العراقية باتجاه مواقع تابعة للأكراد في كركوك

عبّر السيناتور الأمريكي، جون ماكين، عن قلقه من أنباء تقدم قوات الحكومة العراقية باتجاه مواقع تابعة للأكراد قرب كركوك، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتسليح القوات العراقية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـداعش
جاء ذلك في بيان أصدره ماكين، حيث قال: الولايات المتحدة الأمريكية قدمت معدات وتدريب للحكومة العراقية لقتال داعش وحماية نفسها من المخاطر الخارجية وليس لقتال عناصر مهمة في الحكومات الإقليمية، الذين يعتبرون شركاء مهمين لأمريكا، ولا تدعوا مجالا للشك، سيكون هناك عواقب وخيمة إذا استمرينا برؤية المعدات الأمريكية تستخدم بصورة خاطئة كهذا
وأضاف: أنا قلق بصورة خاصة حيال تقارير تفيد بأن الإيرانيين والقوات المدعومة من قبل إيران هم جزء من هذا الهجوم، على القوات العراقية القيام بخطوة فورية ونزع فتيل التصعيد ووقف التقدم
الصورة : جون ماكين يساند جبهة النصرة الإرهابية في حلب في سوريا
المصدر : سي.ن.ن