جندوبة : يوسف الشاهد يعامل سكان مشراوة معاملة المُتسوّلين الجياع العراة

عبر سكان منطقة مشراوة الحدودية التابعة ولاية جندوبة عن استيائهم واستغرابهم من توزيع مجموعة من الإعانات ليلة البارحة على عدد من المتساكنين بالمنطقة التي زارها رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم
وأكد أحد الأهالي في تصريح لإذاعة شمس آف آم ( اضغط هنا لتسمع التصريح ) أنه تم ليلة البارحة في حدود الساعة العاشرة ليلا توزيع الإعانات على عائلات المنطقة التي زارها رئيس الحكومة مشيرا إلى أن رئيس البلدية أعلمهم أنه سيتم مدهم بالإعانات في وقت لاحق
وتتمثل المساعدة وفق إحدى العائلات المنتفعة في / قارورة غاز وطرد غذائي وثلاثة بطانيات ومدفأة غازية واثنين حشايا وثلاث اكياس من الملابس
كما اشتكى المتساكنون على الشريط الحدودي من غياب مياه الشرب والمسالك الريفية بالاضافة إلى غلاء مادة الحطب حيث تصل كلفة التدفئة بالحطب خلال فصل الشتاء إلى 400 دينار وهو مبلغ تعجز العائلات على الشريط الحدودي عن توفيره