جماعات من المعارضة المسلحة شرعت في سحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة « منزوعة السلاح » في إدلب

نقلت إذاعة البي بي سي عن وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين في الجبهة الوطنية للتحرير السورية المعارضة قولهما، إن جماعات من المعارضة المسلحة بدأت صباح السبت بسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة « منزوعة السلاح » المتفق عليها بين تركيا وروسيا في شمال غرب سوريا
كما نقلت الوكالة عن أحد القادة في قوات المعارضة قوله « إن الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا، ستسحب سلاحها الثقيل، مثل قاذفات الصواريخ وسلاح المدفعية، إلى مسافة 20 كيلومترا من خط التماس بين قوات المعارضة في إدلب والقوات الحكومية السورية ». مضيفا أن : الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدافع الرشاشة الثقيلة حتى 57 ملم ستبقى في مكانها
وبناء على الاتفاق الروسي- التركي، يتعين على فصائل المعارضة سحب السلاح من المنطقة المتفق عليها بحلول منتصف الشهر الجاري
وكان الاتفاق بين موسكو وأنقرة قد حدد منطقة نزع السلاح بعرض 15 إلى 20 كيلومتراً داخل منطقة خفض التصعيد، التي كانت قد أقيمت بدورها في إطار أستانا 4 تحت رعاية تركية-روسية- إيرانية، وذلك منعاً لهجوم كانت القوات السورية، المدعومة من قبل روسيا، تعتزم شنّه على محافظة إدلب التي يبلغ عدد سكانها في الوقت الراهن حوالي ثلاثة ملايين نسمة
كما نص الاتفاق على أن تقوم تركيا بإخراج كافة الفصائل بعتادها من دبابات وصواريخ ومدافع هاون من إدلب