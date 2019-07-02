جرْبوع من جرابَعْ الغنوشي يفجّرنفسه ، هذه الليلة ، بحي الإنطلاقة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق في تصريح لإذاعة موزاييك أن الوحدات الأمنية تمكنت مساء اليوم الثلاثاء 2 جويلية من القضاء على الإرهابي أيمن السميري ( الصورة أعلاه ) في حي الانطلاقة بعد مطاردته من قبل الوحدات الأمنية، مؤكدا عدم تسجيل أضرار بشرية ولا مادية
وعلمت موزاييك أن الوحدات الأمنية قامت بمطاردة الإرهابي السميري الذي كان يرتدي حزاما ناسفا وتمكنت من محاصرته، ثم أطلقت عليه النار لأنه كان يشكل خطرا على المحيطين به، مما أدى إلى انفجاره
للتذكير فقد نشرت وزارة الداخلية بلاغين ، الإثنين والثلاثاء ، تطلب فيهما الإبلاغ الأكيد والسريع عن هذا الجربوع الخطير