جربة : مأدبة إفطار جماعي بمعبد « الغريبة » اليهودي

أشرف رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد مساء اليوم بالغريبة بجزيرة جربة على مأدبة إفطار جماعي، رفقة وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد روني الطرابلسي وبحضور وزير الشؤون الدينية السيد أحمد عظوم ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعات المهنية في قطاعات السياحة والرحلات ووكالات الأسفار، بمناسبة تنظيم حج الغريبة يومي 22 و23 ماي وذلك بحضور سفراء عدد من الدول وبمشاركة صحفيين من جميع أنحاء العالم ومن تونس ومن ولاية مدنين إضافة إلى مختلف الوفود الحاضرة في هذا الحدث الذي يتزامن مع شهر رمضان المعظم والذي يعتبر رسالة للعالم بأن تونس أرض السلام والتسامح وتعايش الأديان