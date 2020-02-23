جرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تنكل بجثمان شهيد فلسطيني على الحدود الشرقية لقطاع غزة وتدهسهُ مراراً

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجرافة إسرائيلية تنكل بجثمان الفلسطيني محمد علي الناعم (27 عاما)، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في قطاع غزة
وظهرت الجرافة في مقطع الفيديو، تنكل وتسحل جثمان الشاب، بينما رافقتها آلية عسكرية إسرائيلية، في مدينة خان يونس شرقي القطاع
ووصف المغردون، تنكيل الجيش الإسرائيلي، بجثمان الشاب الفلسطيني بالجريمة اللاإنسانية، وقالوا إن المشهد مؤلم وبشع
بدورها، نعت سرايا القدس الشاب محمد الناعم، وهو أحد كوادرها في خانيونس، مشيرة إلى أنه : استشهد في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس صباح اليوم
وقتل شاب وأصيب 3 آخرون، صباحا، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقذيفة مدفعية باتجاه المواطنين الفلسطينيين في شرق خان يونس، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص كانوا يزرعون عبوة عند السياج الأمني
في جريمة إنسانية أمام عيون المقاومة الفلسطينية دخلت أليات الاحتلال داخل أراضي غزة شرق خانيونس للمرة الأولى وقطعت جثمان الشهيد وانتشلته إلى داخل الأراضي المحتلة في مشهد يُدمي القلب
حسبي الله ونعم الوكيل
صباح اللعنة على الاحتلال الصهيوني الحقير ..
هكذا تم اختطاف جثمان شهيد عند الحدود مع غزة، بعد قتله صباح اليوم من قبل الإحتلال الصهيوني.💔pic.twitter.com/IbAc1hc2RQ
— هوميروس (@SHE5WN6ON) February 23, 2020
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رحب وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بتنكيل قواته بجثمان الفلسطيني محمد علي الناعم، في خان يونس جنوب قطاع غزة، بواسطة جرافة عسكرية
وقال بينيت في تغريدة على « تويتر »، اليوم الأحد، : هكذا ينبغي وهكذا سنفعل، وسنعمل بقوة ضد المخربين
وأضاف الوزير الإسرائيلي : سئمنا الانتقادات المنافقة لليسار الإسرائيلي ضد « انعدام الإنسانية » باستخدام جرافة من أجل إحضار جثة المخرب إلينا
جرافة لجيش الاحتلال تنكل بجثمان الشهيد على الحدود الشرقية لقطاع غزة وتدهسهُ مراراً في مشهد أقل ما يوصف بأنه سادي.#غزة pic.twitter.com/OY1c4CMg4j
— حَـسَــنْ التَميمي🇵🇸 (@HassanTamimi_) February 23, 2020