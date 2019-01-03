جامعة دواعش الزيتونة تعود إلى العزف بتَكْليف من حزب التعويضات

عادت تنسيقية تليش على العزف على نغمة تكفير كل من ساند المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى ومن الجدير بالملاحظة
1) أن الممضين على البيان الذين علمت عليهم باللون الأحمر ينتسبون إلى جامعة دواعش الزيتونة كالخادمي وحسن المناعي واللص بوزغيبة وغيرهم
2) الدردور مفتي التكفير لدى حزب الفرفور حاضر هو الآخر ويبدو أنه يحمل ولاء خاصا لحزب التحرير وفق ما بلغني ووفق ما لاحظت من تشابه بينه وبين الحزب المذكور في الإصرار الجهول على مخاصمة العصر بوهم العودة إلى حكم ما أنزل الله به من سلطان
3) يشرف على هذه التنسيقية المدعو شهاب الدين تليش وهو المكلف في نقابة حزب التعويضات المسماة المنظمة التونسية للشغل بالأئمة التي لم نسمع لها صوتا إلا في مسألة الجوادي وكلما كلفها حزب التعويضات بشيء من الهرج
4) يظهر كذلك المدعو عمر اليحياوي الذي خلف حسين العبيدي فيما سمّي تعليما زيتونيا والحال أنه تعليم لصالح حزب التعويضات ويبدو في الصورة صحبة ابنة صدرين
بعد كل هذا هل هنالك من يشك في أن حزب التعويضات يصدّ من خلال أعوانه أي محاولة للتحديث والعصرنة، ألا يدل كل هذا أن هذا الحزب بقي على ما هو عليه ولكنه يستعمل أدواته فيما يعتقد أنه غير مربح له سياسيا؟ ألم يئن الأوان حتى يستفيق النُوَّم من خرافة تونسة الحزب ومدنيته
أنس الشابي