علمنا من مصدر موثوق أن جامعة القيروان ستسند الدكتوراة الفخرية للعاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز
والمعلوم أن العاهل السعودي يزور تونس بدعوة من الرئيس الباجي وسيحضر مؤتمر القمة العربية المقررعقده يوم الأحد 31 مارس
وللتذكير فإن العاهل السعودي تبرع ببناء مستشفى جامعي بمدينة القيروان كما تعهد بترميم وصيانة جامع عقبة ابن نافع بالمدينة وترميم وصيانة جامع الزيتونة بالعاصمة تونس
أما عن عنتريات الإخواني رئيس جامعة الزيتونة الذي ادعى أن رئاسة الجمهورية طلبت منه إسناد دكتوراة فخرية للعاهل السعودي وأنه رفض الطلب فهي ادعاء كاذب و عنتريات إخوانية لا أساس لها من الصحة
الصورة المصاحبة / الملك سلمان رفقة الرئيس الباجي يزيحان لوحة مشروع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة في القيروان؛ ومشروع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لترميم جامع الزيتونة المعمور؛ و ويطلعان على حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجامعي في القيروان