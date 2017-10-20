جامعة الزيتونة و التحركات المريبة نحو منهج دينى سلفى متطرف ؟

كتبت البارحة السيدة هدى سليم النائبة بمجلس نواب الشعب عن كتلة « الحرة » التدوينة أسفله على حسابها في الفايسبوك
سؤال كتابى توجهت به النائبة هدى سليم الى السيد وزير التعليم العالى حول ما يدور فى جامعة الزيتونة من تحركات مريبة تريد أن تحيد بالجامعة من منحى علمى عادى إلى منحى دينى سلفى متطرف.
وكذلك حول انتخابات رئيس قسم الحضارة الذى طعن فيه من طرف الوزارة ولكن تجاهلت الجامعة ذلك و تعدته لتغير ما أفرزه صندوق الانتخابات و فرض نتائج مغايرة.
الوزير مطالب بتوضيح هذه الممارسات الخطيرة و بتبليغنا بقرارات الوزارة فى أقرب وقت ممكن