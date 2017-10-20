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جامعة الزيتونة و التحركات المريبة نحو منهج دينى سلفى متطرف ؟

جامعة الزيتونة و التحركات المريبة نحو منهج دينى سلفى متطرف ؟

ثقافة, سياسة, عربي | 20/10/2017 |
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كتبت البارحة السيدة هدى سليم النائبة بمجلس نواب الشعب عن كتلة « الحرة » التدوينة أسفله على حسابها في الفايسبوكhouda slim arp tunisie

سؤال كتابى توجهت به النائبة هدى سليم الى السيد وزير التعليم العالى حول ما يدور فى جامعة الزيتونة من تحركات مريبة تريد أن تحيد بالجامعة من منحى علمى عادى إلى منحى دينى سلفى متطرف.
وكذلك حول انتخابات رئيس قسم الحضارة الذى طعن فيه من طرف الوزارة ولكن تجاهلت الجامعة ذلك و تعدته لتغير ما أفرزه صندوق الانتخابات و فرض نتائج مغايرة.
الوزير مطالب بتوضيح هذه الممارسات الخطيرة و بتبليغنا بقرارات الوزارة فى أقرب وقت ممكن

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