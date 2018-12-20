جامعة الزيتونة تتبرأ من فتوى تحريم انتخاب كل من يصوت لفائدة قانون المساوات في الإرث لكن !؟

تبعا لما راج مؤخرا أن جامعة الزيتونة تستعد لإصدار فتوى في تحريم انتخاب كل من يصوت لفائدة اقتراح مشروع تعديل مجلة الأحوال الشخصية في بابها المتعلق بالوصايا و المواريث بما يتيح المساواة في الإرث بين الجنسين, يهم جامعة الزيتونة أن توضح للرأي العام ما يلي
1-هذا المقترح صدر عن أحد أساتذة الفقه في إطار يوم دراسي نظمته إحدى الجمعيات بسوسة ( و لم تكن الجامعة طرفا في تنظيمه) و لا يلزمه إلا هو فلا سلطان للجامعة على أساتذتها في هذه المسائل و لا تتدخل في محتوي ورقاتهم العلمية احتراما لمبدأ الحريات الأكاديمية التي أتي بها دستور جانفي 2014
2-تتعهد جامعة الزيتونة أمام الرأي العام بالنأي بنفسها عن التجاذبات و المناكفات الحزبية و السياسية للتفرغ لطابعها الأكاديمي و العلمي و البحثي و بعدم التدخل في صلاحيات هياكل أخري باعتبار أن إصدار الفتاوى مهما كان نوعها هي من الصلاحيات المطلقة لسماحة مفتي الجمهورية
3- سبق للجامعة أن عبرت عن رأيها في مسألة المساواة في الإرث في عدة بيانات منفصلة أهمها( 19/8/2018 و 12/12/2018), و هي بيانات وضحت الموقف الشرعي من هذه المسألة و لا ترتقي إلى درجة الفتوى التي تخرج عن اختصاصها
4-تعتبر الجامعة أن مسالة الانتخاب هي حرية شخصية للمواطنين و لا سلطان عليهم سوي ضمائرهم و لا حق لأحد بأن يجعل هذه الممارسة تحت طائلة الحلال و الحرام
الدكتورهشام قريسة
رئيس جامعة الزيتونة ـ تونس
بيان صادر اليوم 20 ديسمبر 2018
لمعرفة موقف جامعة الزيتونة من هذه القضية ، اضغط هنا واقرأ : فئران جامعة الزيتونة يكفّرون لجنة الحقوق والحريات