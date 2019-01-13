جامعة الأزهر تطرد نهائياً طالبةً قبِلت أن يَحْتضِنَها زميلُها

قررت جامعة الأزهر فصل طالبة كلية اللغة العربية- فرع الجامعة بالمنصورة، صاحبة واقعة الحضن بالجامعة نهائياً
وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في تصريح لصحيفة مصراوي، السبت 12 جانفي ، إن مجلس التأديب الخاص بالطالبة قرر فصلها بعد انتهاء التحقيق معها
وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن ما فعلته الطالبة خروج كامل عن القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية كافة
كانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لطالب يحتضن طالبة بالحرم الجامعي لجامعة المنصورة، وبدأ المقطع بالطالبة وهي تغمض عينيها، ويوجهها زملاؤها نحو الطالب الذي ينتظرها وهو يجلس على إحدى ركبتيه، وفي يده بوكيه ورد، وما إن تقترب منه حتى يحتضنها، ويدور بها في المكان وسط تصفيق الطلاب
وكشفت التحقيقات أن الطالب يدعى « محمود. ر. أ »، طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، وأن الطالبة تدعى « إسراء. م. ا »، وتدرس في كلية اللغة العربية/ جامعة الأزهر
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