ثمانية وأربعون ألف عسكري ساهموا في إنجاح العملية الروسية في سوريا

أوصى وزير الدفاع الروسي بعدم محاولة جس نبض الجيش الروسي وذكّر بأن القوات الروسية قد تسلمت في السنوات الـ5 الماضية 80 صاروخا عابرا للقارات و9 غواصات و55 طائرة و3237 دبابة ومدرعة
وخلال اجتماع للقيادة العسكرية حضره الرئيس فلاديمير بوتين اليوم، قال سيرغي شويغو وزير الدفاع: « تسلّمت القوات المسلحة الروسية في السنوات الـ5 الماضية 80 صاروخا عابرا للقارات، و100 وصاروخين اثنين بالستيين للغواصات، إضافة إلى 3 غواصات استراتيجية ضاربة، و6 غواصات حديثة و55 طائرة، و3237 دبابة ومدرعة، إضافة إلى 150 سفينة حربية وزورقا، و13 بطارية صاروخية من نوع « باستيون » وغيرها من الصواريخ المضادة للأهداف البحرية
وأضاف: كما تسلم الجيش الروسي خلال الفترة المذكورة 12 منظومة صاروخية من نوع « يارس » العابرة للقارات، و12 فوجا من مقاتلات « سو-35″، و16 فوجا من صواريخ « إس-400
العملية الروسية أسفرت عن تحرير 1024 قرية وبلدة ومدينة في سوريا
وعلى صعيد النتائج التي حققتها القوات الروسية على حلبة مكافحة الإرهاب في سوريا، ذكّر شويغو بأن العملية الجوية الروسية في سوريا قد أسفرت عن تحرير 1024 قرية وبلدة ومدينة هامة في سوريا، محذرا في هذه المناسبة كل من يحاول اختبار قدرات الجيش الروسي الدفاعية
وكشف شويغو، وللمرة الأولى عن مشاركة 48 ألف عسكري روسي في إنجاح العملية الروسية في سوريا، دون أن يكشف عن العدد الحقيقي لأفراد الجيش الروسي المتمركزين في سوريا
صواريخ « إس-300″ و »إس-400 » ضمنت تفوقنا في الأجواء السورية
وأشاد شويغو بالدور الفعال الذي لعبته صواريخ « إس-300″ و »إس-400″ و »بانتسير » والطائرات المقاتلة الروسية، التي « ضمنت التفوق الروسي المطلق » في الأجواء السورية
وأضاف: هذا التفوق تمثل في عدم تعرض الأجواء السورية فوق قاعدتينا في طرطوس وحميميم على الساحل السوري لأي انتهاك من أي جهة كانت، منذ تمركز قواتنا فيهما وانطلاق عمليتنا الجوية في سوريا
روسيا ستضمن حضور سفنها وغواصاتها الدائم في المتوسط
كما أكد شويغو عزم روسيا على ضمان الحضور الدائم لغواصاتها وسفنها المزودة بالأسلحة الدقيقة في المتوسط، وختم بالقول: « عملا بتوجيهات الرئيس الروسي، سنضمن في المتوسط حضور السفن والغواصات الروسية المزودة بالأسلحة الدقيقة وبعيدة المدى ».
المصدر: روسيا اليوم