ثلات مائة إرهابي سوري موال لتركيا وصلوا إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق

أكد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقطع فيديو تم نشره عبر شبكة الإنترنت( شاهده أسفله) يظهر مقاتلين قيل إنهم سوريون في ليبيا، قد تم تصويره في معسكر التكبالي في حي صلاح الدين بالعاصمة الليبية طرابلس. وأكد عبد الرحمن وصول 300 مقاتل سوري موال لتركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني الليبية
******
تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا سيتم الخميس المقبل
عقد حزب العدالة والتنمية التركي جلسة طارئة في البرلمان لمناقشة التفويض الذي سبق وطالب به الرئيس رجب طيب أردوغان بغية إرسال جنود إلى ليبيا. ومن المرجح أن يتم التصويت على هذا التفويض أو هذه المذكرة الخميس المقبل، وفق ما أفاد به مراسل شبكة فرانس24 في إسطنبول حسين أسد. ومن المتوقع أن يواجه هذا التفويض اعتراضا من قبل الأحزاب المعارضة التركية ولكن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أعلن أنه سيبدأ محادثات مع زعماء أحزاب المعارضة لخلق توافق حول هذا الملف
*******
*******