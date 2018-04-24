يوسف الشاهد يحيي الموقف الشجاع للاتحاد العام التونسي للشغل

أود التعبير عن ارتياحي بعد قرار العودة الى الدروس
وارجاع الاعداد غدا وانطلاق التفاوض،
وأحيي الموقف الشجاع للاتحاد العام التونسي للشغل اللذي رجح صوت العقل والحكمة ومصلحة أولادنا وبناتنا،
وأتوجه بالشكر الي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل على دوره الايجابي في الوصول الى حل يبعد شبح السنة البيضاء
وأنا على ثقة بأن الأساتذة، الذين سنتعامل، في إطار جلسات التفاوض، مع مطالبهم بإيجابية ، سوف يكونون الرافعة الأساسية لإنجاح السنة الدراسية
كما أود التوجه الى بناتنا وأبناءنا التلاميذ وأطلب منهم أن يضاعفوا الجهد لتدارك تأخير الأيام الأخيرة، وكلي ثقة أن العائلة التربوية، والأولياء سيبذلون كل جهدهم من أجل إنجاح العام الدراسي والامتحانات الوطنية
في الأخير، ما يجمعنا هو حب تونس، ومصلحة تونس، ولأجلها نجد الحلول الواقعية التي تستجيب للمطالب المشروعة، وفي نفس الوقت تراعي إمكانيات الدولة
يوسف الشاهد