استقبل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 بمقر الوزارة سعادة سفير كوريا الجنوبية “شو كوو راي” و”جوننغ هين جيه” مستشارة الشؤون الثقافية ورياض الصيد عن وزارة الشؤون الخارجية لتوقيع اتفاقية برنامج تعاون ثقافي بين البلدين يمتد بين سنتي 2018 و2020
وثمّن وزير الشؤون الثقافية في مستهلّ كلمته التي ألقاها خلال حفل التوقيع هذا المجهود المشترك بين تونس وكوريا الجنوبية لغاية خلق مناخ ثقافي مشترك ، وتعاون مثمر على مستوى التبادل الثقافي والاستفادة من الموروث الثقافي القيّم للبلدين عبر إرساء قواعد تعاون ممتدّ وناجع
من جهته أثنى سعادة سفير كوريا الجنوبية “شو كوو راي” على مجهود وزارة الشؤون الثقافية في تفعيل هذه الخطوة نحو تعاون دولي مثمر في المجال الثقافي وفي مختلف المجالات الحيوية المتصلة به على غرار السياحة والتنمية الاقتصادية في الجهات. ومن بين أهداف هذه الاتفاقية ضمان تبادل ثقافي متنوع ودائم في مختلف أنماط التعبير الفني والثقافي بين البلدين ، والحرص على الاستفادة من التجربة الكورية الجنوبية في الثقافة الرقمية
وزارة الشؤون الثقافية تمضي اتفاقية تعاون ثقافي مشترك مع كوريا الجنوبية
استقبل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018 بمقر الوزارة سعادة سفير كوريا الجنوبية “شو كوو راي” و”جوننغ هين جيه” مستشارة الشؤون الثقافية ورياض الصيد عن وزارة الشؤون الخارجية لتوقيع اتفاقية برنامج تعاون ثقافي بين البلدين يمتد بين سنتي 2018 و2020