مصر : عزل أستاذة جامعية من وظيفتها لأنها رقصت على الفايسبوك

نشرت الدكتورة منى برنس أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس، فيديو رقص جديد لها، احتفالا بعيد الربيع، رافضه كل حملات التشهير التي تعرضت لها الفترة الأخيرة بعد نشر مقطع مصور آخر أظهرها وهي ترقص
وأعلن رئيس جامعة السويس في مصر، عزل أستاذة بكلية الآداب من وظيفتها مع احتفاظها بالمعاش أو المكافأة
وقال رئيس الجامعة، السيد الشرقاوي، إن القرار بناء على المذكرة القانونية المعدة بمعرفة الدكتور هشام محمد البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والمختص بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس وحكم مجلس التأديب بعزلها من منصبها
وتواجه الأستاذة تهم نشر فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية
ونشرت الاستاذة 3 فيديوهات راقصة لها من داخل منزلها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
وكانت وزارة التعليم العالي في مصر قد أعلنت أنها ستحيل #الدكتورة_منى_برنس أستاذة الأدب الإنجليزي التي نشرت فيديو وهي ترقص على صفحتها على « فيسبوك » لمجلس تأديب في حال إدانتها إثر تحقيق فتح في الواقعة
وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها « تواصلت مع الدكتور ماهر مصباح، رئيس #جامعة_السويس بشأن ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول عرض أستاذة جامعية بكلية الآداب جامعة #السويس على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لها يتضمن تصويرها في وضع يخالف أخلاقيات وتقاليد العمل الجامعي
وعلقت منى برنس على الفيديو قائلة: « كل سنة وإحنا طيبين.. ارقصوا وافرحوا »، مضيفة في تعليق آخر عبر صفحتها : « فيديو الرقص السابق ردي على البرامج اللي ظهرت فيها والحوارات اللي كل حد يقول لي، « مش ندمانة ».. لا يا بابا مش ندمانة.. وهفضل أرقص طول ما فيا صحة
في تحدٍّ جديد لمنتقديها، نشرت الدكتورة منى برنس، أستاذة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة #السويس في #مصر، فيديو رقص جديدا لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، حيث ظهرت في الفيديو الجديد بالملابس نفسها التي ظهرت بها في الفيديو السابق، إلا أنها في آخر فيديو ترقص داخل شقتها
وعلقت منى برنس على الفيديو قائلة: كل سنة وإحنا طيبين.. ارقصوا وافرحوا »، مضيفة في تعليق آخر عبر صفحتها: « فيديو الرقص السابق ردي على البرامج اللي ظهرت فيها والحوارات اللي كل حد يقول لي، « مش ندمانة ».. لا يا بابا مش ندمانة.. وهفضل أرقص طول ما فيا صحة
وتابعت: الرقص حياة وفرح وصحة.. ما فاضلناش غير الضحك والفرح.. حللوا عن سمانا