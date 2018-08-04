دار الثقافة ابن خلدون المغاربية…. تعود للنشاط في حلة جديدة

أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين اليوم السبت 04 أوت 2018 على افتتاح دار الثقافة ابن خلدون التي شهدت عودة للانشطة بعد توقف لاجل الصيانة الشاملة والتي مست جميع عناصر وهياكل الدار
هذا التاريخ الذي اعطى فيه وزير الشؤون الثقافية اشارة الانطلاق للانشطة بعد إنقطاع ناهز السنتين
ولعل هذه الانطلاقة الجديدة كانت فارقة في تاريخ الدار على اعتبار ان الصيانة شملت النسبة الاكبر ،اضافة الى تغيير كلي للتجهيزات والتي اصبحت مواكبة لروح العصر
هذا التاريخ يضاهي التدشين او التأسيس نظرا للمكونات التي اصبحت تحتويها الدار، حيث ترنو الوزارة كسب معركة تحديث دور الثقافة دون فقدان المقومات بما في ذلك السمات التراثية للفضاءات العريقة
دار الثقافة ابن خلدون ووفق الهيكلة الجديدة ستكون في احسن حالاتها لمجارات الجديد وكسب رهان مواصلة الفعل الثقافي
دار الثقافة ابن خلدون المغاربية جديرة بان تتصدر الباقة المتقدمة في الفعل الثقافي، ومن ثمة تعمل على المزاوجة ما بين رمزية التأسيس وحفظ الذاكرة الثقافية الوطنية
تعد دار الثقافة ابن خلدون المغاربية والمتواجدة بقلب العاصمة احد الفضاءات النابضة بروح الفعل الثقافي الوطني على مدى اربع حقب او ما يزيد دار الثقافة ابن خلدون المغاربية واحدة من الفضاءات التي تختزل عديد الشواهد والمحطات الفارقة على مستوى التأسيس لمختلف الافعال الثقافية او الهياكل الوطنية في مختلف المجالات
دار الثقافة ابن خلدون كانت ايضا حاضنة للعديد من النوادي العريقة والتي افرزت من ورائها جيلا « فاعلا » في المجال …. فقد كانت الحاضنة الاولى لانشطة الجامعة التونسية لنوادي السينما ، كما انها كانت كذلك في احتضان اتحاد الفنانين التشكيلين: اضافة الى تفردها في السبق لاحتضان عديد المطارحات الفكرية وفق النوادي … وثمة العديد من الرموز الثقافية التونسية التي مرت ذات لقاء او اكثر عبر فضاءات هذه الدار والتي شهدت عديد الانطلاقات بعد كل فترة نتيجة لتجميع الانفاس والانطلاق من جديد
وزارة الشؤون الثقافية