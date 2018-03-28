قال وزير التربية حاتم بن سالم إن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بخصوص حجب الأعداد، مؤكدا استحالة التفاوض بأي شكل كان مع نقابة التعليم الثانوي قبل تسليم الأعدادوأضاف الوزير خلال استضافته مساء اليوم الأربعاء في نشرة الثامنة للأخبار على القناة الوطنية الأولى، إنه من غير الممكن والمقبول التفاوض مع النقابة في ظل تواصل حجب الأعداد، مشيرا إلى أن النقابة أقحمت التلاميذ في نزاع شغلي لا علاقة لهم به
وتابع الوزير أن 90 بالمائة من مطالب الأساتذة مادية، « من بينها نقاط يمكن للوزارة التفاوض فيها وأخرى مجحفة لا يمكننا التفاوض حولها »، وفق تعبيره
واعتبر بن سالم حجب الأعداد تهديدا واضحا ومباشرا للتلميذ وللمنظومة التربوية، ولا يعد شكلا من أشكال النضال النقابي، مؤكدا استعداد وزارته للدخول في مفاوضات جدية مع النقابة في أي وقت مباشرة بعد رفع حجب الأعداد وتسليمها للإدارات
حاتم بن سالم يؤكد استحالة التفاوض بأي شكل كان مع نقابة التعليم الثانوي قبل تسليم الأعداد
قال وزير التربية حاتم بن سالم إن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بخصوص حجب الأعداد، مؤكدا استحالة التفاوض بأي شكل كان مع نقابة التعليم الثانوي قبل تسليم الأعدادوأضاف الوزير خلال استضافته مساء اليوم الأربعاء في نشرة الثامنة للأخبار على القناة الوطنية الأولى، إنه من غير الممكن والمقبول التفاوض مع النقابة في ظل تواصل حجب الأعداد، مشيرا إلى أن النقابة أقحمت التلاميذ في نزاع شغلي لا علاقة لهم به