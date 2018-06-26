أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح اليوم الثلاثاء 26 جوان 2018 على الاجتماع الدوري التقييمي لمتابعة نشاط كل من وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية
وقد تابع وزير الشؤون الثقافية عن قرب أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بهاتين المؤسستين ومشاريعهما المستقبلية ، موصيا بالحرص على تأمين جانب الدقة والمثابرة في تسيير الأهداف العاجلة الخاصة بالمهرجانات الصيفية وموسم السياحة الثقافية
وقد تمّ خلال الاجتماع الإعلان عن توقيع اتفاقية إطارية بين المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تنظّم العلاقة بين المؤسستين سواء في مجال التصرّف في المواقع أو المتاحف وتنظّم أيضا حقوق وواجبات كل مؤسسة