تدشين مسرح الهواء الطلق بسوسة

دشّن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين مساء يوم السبت 21 أفريل 2018 مسرح الهواء الطلق الجديد بسوسة والذي يتّسع لأكثر من 5000 متفرج
حفل التدشين أحيته الفنانة يسرى المحنوش بمشاركة الفرقة الوطنية للموسيقى بإدارة المايسترو محمد الأسود
ويقع المسرح الجديد في الحي الأولمبي بسوسة جوهرة ستخصصه وزارة وزارة الشؤون االثقافية لبلدية سوسة وتبلغ مساحته الجملية 14890 مترا مربعا (حوالي هكتار ونصف) بطاقة استيعاب قُدّرت بـ5000 متفرّج
وعلى هامش زيارته لسوسة أعلن وزير الشؤون الثقافية عن بعث مركز الفنون الركحية والدرامية بسوسة كمكسب ثقافي جديد يضاف لجملة المكاسب بالجهة، والذي سنطلق في العمل الأسبوع المقبل