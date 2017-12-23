الندوة العلميّة الإقليميّة: « المسجد بين الوظيفة والتوظيف » تُعْقد في « مَلْهَى لَيْلِي » بالمنستير

قسما برب العزة
التونسي اقوى بشر على وجه الارض
التونسي ما يقدر عليه حد
ندوة علمية دينية حاضرين فيها أئمة و وعاظ و رجال دين و حتى وزير الشؤون الدينية حاضر
الندوة تنعقد في نادي ليلي بأحد النزل
ندوة في الدين الاسلامي في بواتة
« boite de nuit »
شكون يقدر يعملها غير التونسي؟
منير المستيري
الندوة العلميّة الإقليميّة: المسجد بين الوظيفة والتوظيف
افتتح صباح اليوم السيّد أحمد عظوم وزير الشؤون الدّينيّة صباح اليوم السبت 23 ديسمبر 2017 بأحد نزل مدينة المنستير الندوة العلميّة الإقليميّة: « المسجد بين الوظيفة والتوظيف » التي قدّم لها السيّد عبد الحميد البراري المدير الجهوي للشؤون الدّينيّة بولاية المنستير وحضرها السّادة وعّاظ وواعظات ولايات سوسة والمهديّة والمنستير وعدد من الإطارات الدّينيّة وإطارات من الإدارة المركزيّة للوزارة
وقد حاضر في هذه الندوة كلّ من
1) الدكتور عفيف الصبابطي: وظيفة المسجد بين التاريخ والرّاهن
2) الدكتور إبراهيم الشايبي: خطاب المسجد بين الدور الحقيقي والتوظيف
3) الدكتور ناجم الوهيبي:الإمام الخطيب بين تقنيات الخطبة وسيكولوجيّة التواصل
4) الأستاذة محجوبة الشرطاوي: « قراءة في قانون المساجد
هذا وتخلّل هذه المحاضرات نقاش مفتوح أثراه الحضور بمداخلات واقتراحات لمزيد الارتقاء بالشأن الديني وإعادة الاعتبار لرسالة المسجد ودور الإمام من أجل تحقيق الأمن الرّوحي ونشر الاعتدال والتصدّي لكل الأفكار المتطرّفة
هذا وقد أدى السيد أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 زيارة عمل إلى ولاية المنستير استهلّها بلقاء السيّد أكرم السبري والي الجهة وعدد من الإطارات المركزيّة والجهويّة والسيد محمد كمال بسباس عضو مجلس نواب الشعب
وقد تضمّن برنامج السيّد الوزير خلال زارة العمل إلى ولاية المنستير
• متابعة تقدّم أشغال بناء جامع الصديق بحومة السور بمدينة طبلبة والذي تبلغ مساحته الجمليّة المُغطّاة 2618 متر مربع وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 90 % ومن المنتظر أن يكون فتحه للمصلين خلال شهر رمضان المقبل
• زيارة الجامع العتيق بطبلبة الذي يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 650 سنة وعاين بالمناسبة التصدّعات الموجودة بالصومعة وأوصى بالتسريع في انطلاق عمليّة الترميم
• زيارة كتّاب سيدي عيّاش موصيا بضرورة تنويع المادّة المُقدّمة للأطفال والمراوحة بين تحفيظ القرآن والتعليم وفق البرامج الرسميّة المّقرّرة والترفيه
• مُعاينة تقدم أشغال بناء جامع القدس بحي رمادة بالمنستير وقد أثنى السيد الوزير على جهود أهل البرّ والإحسان الذين يساعدون في تكلفة بناء الجامع عن طريق المساهمة في الاكتتاب
كما حضر السيّد أحمد عظوم والسيّد أكرم السبري والوفد المرافق لهما صلاة الجمعة بجامع بورقيبة الحنفي بالمنستير وأوصى بالمناسبة بضرورة الإسراع في إنجاز أشغال صيانة صلب وعزل سطح الجامع الذي تمّ رصد اعتماد في الغرض بقيمة 55 ألف دينار
هذا وتحوّل السيّد أحمد عظوم إلى مقرّ الإدارة الجهويّة للشؤون الدّينيّة مرفوقا بالسيد الوالي أين اطّلع على ظروف العمل فيها والتقى بالسّادة الوعاظ والإداريّين وحثّهم على حسن الاستعداد لموسم الحج المقبل الذي تنطلق عملية التسجيل له بداية من يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 وتتواصل إلى غاية يوم 14 جانفي 2018.
واختتم السيّد أحمد عظوم وزير الشؤون الدّينيّة زيارة العمل إلى ولاية المنستير بتفقّد الجامع الجديد بالبقالطة الذي تمّت تهيئة ميضأته على نفقة الوزارة بمبلغ حوالي 68 ألف دينار