الرئيس الباجي يكرم الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن وترتيله

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 11 جوان 2018 الموافق ل 26 رمضان 1439 هجري بجامع الزيتونة المعمور على موكب ختم سرد الحديث النبوي الشريف بمناسبة الإحتفال بليلة القدر المباركة
وأُفتتح الموكب بتلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم، عقبها سرد للحديث النبوي الشريف ومحاضرة للشيخ الدكتور عبد القادر النفاتي بعنوان : الخطاب الديني والنهوض بالتنمية
إثر ذلك تولّى رئيس الجمهورية تكريم الفائزين الثلاثة في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن وترتيله لسنة 2018 : أيمن ابراهم، حمدي القفصي وبشير بن عثمان، إضافة إلى تكريم الشاب محمد عبد القادر معرّف الفائز بالمرتبة الثانية في الدورة الأخيرة لجائزة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم
حضر الموكب بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس الحكومة وأعضائها، مفتي الجمهورية، الأئمّة الخطباء بجامع الزيتونة، وثلّة من ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية وسفراء عدد من الدول العربيّة والإسلاميّة المعتمدين في تونس