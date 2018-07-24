الرئيس الباجي يشرف على يوم العلم

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 24 جويلية 2018 بقصر قرطاج على الاحتفال بيوم العلم
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد رئيس الجمهورية على أهمية مواكبة المنظومات البحثية والتعليمية والتكوينية ببلادنا للتطورات العلمية الهائلة والمتسارعة التي يشهدها العالم وجعلها تستجيب لتطلعات المتعلمين ولحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤسس لاقتصاد حديث ومتضامن ومجتمع متوازن
ودعا إلى الاهتمام بمبتكرينا ومساعدة المخترعين وتشجيعهم من خلال حماية حقوقهم وتقديم المشورة القانونية والاقتصادية لهم ودعم تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس
كما شدد رئيس الدولة على ضرورة مزيد حثّ الكفاءات التونسية على استنباط الحلول في مجالات حيوية لاقتصاد البلاد ومستقبل أمنه القومي كالمياه والطاقة والصحة والأمن الغذائي والعسكري وكافة مجالات المعرفة وتشجيعها على مواكبة الثورة العلمية الراهنة في مجالات الذكاء الاصطناعي والانخراط فيها من خلال المنح والتربصات والدورات التدريبية في الخارج
وتولّى رئيس الجمهورية تكريم المتفوقين في المناظرات والشهائد الوطنية في قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي واسناد الجوائز الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا والتنشيط الثقافي
حضر الموكب بالخصوص رئيس الحكومة وأعضائها وإطارات وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل وممثلّين عن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وعائلات المتفوقين الذين تم تكريمهم
رئاسة الجمهورية