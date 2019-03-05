الرئيس الباجي يتسلم درع الاحتفاء بتونس عاصمة الثقافة الإسلامية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الثلاثاء 05 مارس 2019 بقصر قرطاج، الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الذي يزور تونس لحضور أعمال اللجنة العليا التحضيرية لحفل افتتاح : تونس عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2019
وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره الكبير للمنظمة الإسلامية للتّربية والعلوم والثقافة على اهتمامها بتونس وثمّن الجهود التي تقوم بها لدعم قطاعات التربية والعلوم والثقافة في بلادنا وفي مختلف الدول الإسلامية
وأكّد رئيس الدولة مساندة تونس ودعمها لعمل المنظمة وشدّد على أهمية البعد الثقافي في تحقيق الأمن والاستقرار للشعوب والمجتمعات ودوره في محاربة الإرهاب ومقاومة الفساد
من جانبه، أعرب الدكتور عبد العزيز التويجري عن شكره للدعم الموصول الذي تقدمه تونس لمنظمة « الإيسيسكو » من أجل تنفيذ برامجها وأداء رسالتها الحضارية، وأكّد حرص المنظمة على تعزيز تعاونها مع المؤسسات التونسية في مختلف مجالات اختصاصها
وأطلع الدكتور عبد العزيز التويجري رئيس الجمهورية على برنامج أنشطة المنظمة والمشاريع المزمع تنفيذها في إطار الاحتفاء بتونس عاصمة الثقافة الإسلامية خلال سنة 2019 والتي ستنطلق فعالياتها يومي 20 و21 مارس الجاري بحضور عدد من وزراء الثقافة للدول الأعضاء في المنظمة وممثلي منظمات إقليمية ودولية
حضر اللقاء بالخصوص محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية، شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونجيب الفريجي مدير المعهد الدولي للسلام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا