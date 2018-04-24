الباندي لسعد اليعقوبي يطالب أذنابه بمواصلة حجب الأعداد

في تحدٍّ واضح لقرار المركزية النقابية ، نشر اليوم بعد منتصف النهار، الباندي لسعد اليعقوبي البيان أسفله على صفحته بالفايسبوك
قرارات لقاء الجهات
1/ تعليق « تعليق الدّروس » والعودة الى التّدريس غدا الأربعاء 25 أفريل 2018
2/ اِعتماد مبادرة الجامعة العامّة في جعل أسبوع العطلة أسبوع تدريس عاديّ، على أن لا يقع الخصم من أجور المدرسين
3/ المحافظة على قرار حجب الأعداد حتّى الجلوس إلى تفاوض جديّ مع وزارتي الإشراف يفضى إلى مكاسب مجزية للأساتذة وتحقيق المطالب الواردة في لوائح القطاع المهنيّة
عاشت وحدة المدرّسين
عاش قطاع التّعليم الثّانويّ حرّا مناضلا
بإرادتنا نمضي وبوحدتنا ننتصر