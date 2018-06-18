الإخوانجية يتحركون في المساجد لإسقاط مقترحات لجنة الحقوق والحريات

أكد لنا عديد المصلين بجامع التوبة بمدينة المنستير ،والمعروف عنه أنه وَكْرٌ كبير من أوكار الإخوانجية ، أن عريضة تدور بين المصلين للإمضاء منذ صلاة العيد وفي كل الصلوات الأخرى فيها رفض كامل لمقترحات لجنة الحقوق والحريات التي أحدثت بقرار من رئيس الجمهورية يوم 13 أوت 2017 وترأسها السيدة بشرى بلحاج حميدة
وأكدت لنا مصادرنا أن المُجنّدين الناشطين في جمع الإمضاءات كلهم خوانجية من بيادق راشد الخريجي الغنوشي أو متعاطفين معهم
كما أكد لنا مصلون بقصيبة المديوني أن الإمام الواعظ خصص خطبة الجمعة لمهاجمة مقترحات نفس اللجنة ودعا المصلين إلى رفضها جملة وتفصيلا بعنوان أنها تتعارض مع الإسلام حسب رأيه
هكذا تتحول المساجد إلى منابر سياسية رجعية في صمت تام ومريب من وزير الشؤون الدينينة