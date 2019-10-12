ثامر بديدة رئيس « شباب تونس » يفضح قيس سعيد وينقلب عليه

ثامر بديدة رئيس شباب تونس يصرح
– عندنا سنوات نعملو في الدعاية السياسية لقيس سعيد وضخمناه ورديناه دكتور ورجل علم وهو أستاذ مساعد عادي. – 300 ألف شاب يخدموا في المجال الافتراضي على ذمتو. اسمو الجيش الاحمر الإلكتروني. وهذا يرجعنا لكلام رافع الطبيب الي حكاه على الاختراق الفايسبوكي الي حصل للشباب
– قيس سعيد ظهر على حقيقتو بل هو عصفور النهضة الحقيقي. ورضا لينين عاملو واجهة باش يبعد عليه الشبهات. والحقيقة انو قيس يتحكم فيه شقيقو نوفل سعيد الي كان قيادي في حركة النهضة
– قيس سعيد يكذب عليكم كيف قال ما خرجش من تونس. بالعكس راهو خرج وسافر واربط الخيوط مع برشة شباب تونسيين في الخارج باش يعملولو الدعاية
– قيس سعيد مهّد الثنية للنهضة ومخلوف واتلاف الكرامة باش يستثمروا مجهوداتنا لفائدتهم ويطلعوا للبرلمان. يحكي خاصة على سلبيتو وكيفاش خلاهم يطلعو على كتافو
– نقدم اعتذارنا للشعب التونسي كيف رمينالوا قنبلة موقوتة اسمها قيس سعيد الي يحب يخرب البلاد ويرميها في الظلمات بحكاية اللجان الثورية
اضعط واستمع