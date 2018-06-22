تَوَرُّطُ رقيب يعمل بالقاعدة العسكرية ببوفيشة في تهريب مُنظِّمِ رحلة الموت بقرقنة

على إثر تورط رقيب يعمل بالقاعدة العسكرية ببوفيشة في تهريب أحد المفتش عنهم لضلوعه في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية انطلاقا من جزيرة قرقنة، يوم أمس الخميس 21 جوان 2018، بواسطة سيارته الخاصة أثناء تواجده في رخصة بمسقط رأسه بقرقنة، تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن ما أتاه العسكري المذكور مخالف للقوانين العسكرية ولقواعد الإنضباط ولا يشرف الجيش الوطني، حتى وإن كان تصرفه هذا خارج إطار عمله صلب المؤسسة العسكرية
كما تؤكد وزارة الدفاع الوطني أنها لا تتسامح مع مثل هذه التصرفات المنفردة والمخالفة للقوانين والتي تمس من هيبة الجيش الوطني، وستحيل المعني بالأمر على مجلس التأديب كما ستقوم بتتبعه قضائيا
الجمعة 22 جوان 2018
بيان وزارة الدفاع الوطني
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وكانت قد تمكّنت مساء يوم 21 جوان 2018 على السّاعة 18.00 وحدات الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة من ضبط المنظّم الرّئيسي لعمليّةالهجرة غير الشّرعيّة التّي جدّت يوم 02 جوان 2018 بسواحل جزيرة قرقنة وراح ضحيّتها 87 شخصا (يبلغ من العمر 32 سنة) وهو محلّ 04 مناشير تفتيش من أجل « تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة » كما أنّه محلّ بطاقة جلب في قضيّة الحال
وقد تمّ ضبط المعني بالصّندوق الخلفي لإحدى السّيارات رفقة شريك له على مستوى محطّة اللّود محاولا مغادرة جزيرة قرقنة