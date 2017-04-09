تونس تدين بشدة التفجيرين الإرهابيين الذين استهدفا كنيستين في مصر

تدين تونس بشدة التفجيرين الإرهابيين الآثمين الذين استهدفا اليوم الأحد 9 أفريل 2017 كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا المصرية والكنيسة المرقسية بالإسكندرية وتسببا في سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى
وإذ تتقدم بأحر عبارات التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، تؤكد تونس تضامنها الكامل مع الشعب المصري الشقيق ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها
كما تشدد تونس على شجبها لاستهداف دور العبادة وتجدد دعوة المجتمع الدولي لتكثيف التعاون والتنسيق لمحاصرة ظاهرة الإرهاب المقيتة التي تستهدف أمن الدول واستقرارها
بيان وزارة الشؤون الخارجية