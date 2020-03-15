تونس : وزارة الصحة تؤكد بلوغ العشرين مصابا بالكورونافيروس

أعلنت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اليوم الأحد 15 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجدّ بعد صدور نتائج 31 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 02 نتائج إيجابيّة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 20 حالة مؤكدة (11 حالة مستوردة، 9حالات محلية) من إجمالي 392 تحليلا مخبريا تمّ إجراؤه إلى حدّ هذا اليوم تتوزع كآلاتي
خمس (05) حالة في ولاية أريانة حالتين مستوردتين قادمتين من مصر إضافة إلى ثلاث( 3) حالات محلية أصيبت بالعدوى
حالة (01) في ولاية القيروان قادمة من فرنسا
حالة (01) في ولاية قفصة قادمة من إيطاليا
ثلاث (03) حالة في ولاية المهدية إحداها قادمة من إيطاليا إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى
(07) حالة (01) في ولاية تونس إحداها لمقيمة من جنسية إيطالية إضافة إلى 3 حالات مستوردة قادمة من فرنسا و3 حالات محلية أصيبت بالعدوى
حالتان(02) في ولاية بنزرت إحداها مستوردة قادمة من سترازبورغ (غادرت تونس) إضافة إلى حالة محليّة أصيبت بالعدوى
حالة (1) في ولاية تطاوين قادمة من فرنسا
كما تعلم وزارة الصحة أنّه تمّ إلى حدّ هذا اليوم وضع 5008 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، 2413 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة
المصدر : وزارة الصحة