تونس بين القمة والقاع … و الخيار لكم

مابين القمة و القاع
تسير تونس ما بين القمة والقاع و مابين سياسة الانطلاق و الصعود للقمة و بين سياسة الرجوع للوراء والسقوط للقاع فبحيث
مشاهد نددنا بها بشدة ترجعنا الى فترة الترويكا نرى فيها تعنيفا ماديا لحزب سياسي معارض وهو فقط يعقد اجتماعا (ذكرنا بما عاشه النداء في فترة الترويكا) و تهجم اليوم في سيدي بوزيد ضد انصار الحزب الدستوري الحر دون التدخل الامني يرجعنا للقاع من حيث درجة تفعيل الديمقراطية. كل التضامن مع انصار الدستوري الحر
مشاهد عودة رفع الاعلام السوداء والدعوة للخلافة و تجاوز القانون المنظم للاحزاب امام الجميع من قبل حزب التحرير يرجعنا للقاع حيث نندد بغياب دولة القانون حيث لا يطبق القانون على انصار الخلافة مثل فترة الترويكا
مشاهد الصعود للقمة حيث نرى ان تونس تحتضن القمة العربية بتنظيم امني محكم و نجاح ديبلوماسي و مخرجات قد تعيد الامل للتخلص من شر الاخوان و تقلب المعادلات السياسية الوطنية والدولية
-مشاهد الصعود للقمة حين نرى ان القضاء بدا يسترجع انفاسه و يبني استقلاليته لارساء دولة القانون وفتح ملفات الجوسسة والاغتيالات و التنظيم السري
تونس ما بين القمة والقاع و الخيار لكم
النائبة فاطمة المسدي