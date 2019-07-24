تونس/ليبيا : يوسف الشاهد يستقبل فايز السراج

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اليوم الاربعاء في تونس، محادثات مع رئيس الوزراء التونسي السيد يوسف الشاهد، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الوضاع في ليبيا
وأكد السيد الشاهد على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وأعرب عن قلق تونس البالغ لما تسببه الحرب بالقرب من العاصمة طرابلس من تهديد لحياة للمدنيين، مؤكداً بأن لا حل عسكري للصراع في ليبيا، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي، وأعلن أن تونس تبذل كل الجهد لإنهاء القتال
من جانبه جدد السيد الرئيس تقديره لحرص الرئيس التونسي والحكومة التونسية على إنهاء العدوان على طرابلس، مشيداً بما تقدمه تونس الشقيقة من تسهيلات لعلاج جرحى الاعتداء الغاشم، مؤكداً على استمرار قوات حكومة الوفاق الوطني في التصدي للعدوان بكل قوة، وإلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث أتت
من ناحية أخرى بحث الاجتماع عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفق الطرفان على الإسراع بتفعيل التعاون في عدد من المحالات الحيوية
المصدر : الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق
ملاحظة هامة : رئاسة الحكومة التونسية لم تذكر الخبر لا من قريب ولامن بعيد