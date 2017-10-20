تونس : قوات الأمن تستبق الإرهابيين و تصطاد عددا منهم

أمكن للوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني التابعة للإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بالتنسيق مع إدارات الإختصاص ووحدات فوج التدخل السّريع بالإدارة العامّة لوحدات التدخل وتحت إشراف النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في عمليّة نوعيّة إستباقيّة، أمكن إيقاف 03 عناصر تكفيريّة بجهة سيدي بوزيد على صلة بعناصر إرهابيّة بإحدى بؤر التوتر
وقد كانت هذه العناصر تعمل على جلب أسلحة ناريّة للقيام بعمليّات نوعيّة ببلادنا، ولا تزال الأبحاث جارية مع المشتبه بهم لمزيد الكشف عن مخططاتهم وإحالة الموضوع على العدالة لاحقا
إيقاف أجنبيين يعتزمان التفويت في سلاح ناري لعناصر تكفيريّة
وفي عمليّة إستباقيّة وإثر توفر معلومات دقيقة تمكّنت الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني التابعة للإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بالتنسيق مع إدارات الإختصاص وتحت إشراف النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من إيقاف شخصين من بلد مجاور حلاّ ببلادنا وكان أحدهما يحمل مسدّسا ناريّا وإطلاقات وكانا يعتزمان التفويت فيها بالبيع لعناصر تكفيريّة بتونس
هذا ولا تزال الأبحاث جارية مع المعنيّين