تونس : عدد المصابين بوباء الكورونا يتجاوز 900 حالة مؤكدة

الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا « كوفيد-19 » بتونس
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 20 أفريل 2020، تم إجراء 878 تحليلا مخبريا، 138 تحليلا منهم في إطار متابعة المرضى السابقين
وقد تم تسجيل 34 تحليلا إيجابيا، 17 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و17 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 901 حالة مؤكدة من بين 18165 تحليلا إجماليا، تتوزع على الولايات كالآتي
تونس 195
أريانة 93
بن عروس 91
منوبة 38
نابل 12
زغوان 3
بنزرت 19
باجة 3
جندوبة 1
الكاف 5
سليانة 1
سوسة 74
المنستير 37
المهدية 15
صفاقس 36
القيروان 6
القصرين 5
سيدي بوزيد 5
قابس 22
مدنين 85
تطاوين 32
قفصة 33
توزر 5
قبلي 85
عدد الحالات المتماثلة للشفاء: 170 حالة
عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش: 25 مصابا
عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش): 85 مصابا.
عدد الوفيات 38: تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1
هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا
وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره