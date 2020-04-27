تونس : عدد المصابين بفيروس كورونا يرتفع إلى 967 حالة مؤكدة

الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا « كوفيد-19 » بتونس
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 26 أفريل 2020، تم إجراء 263 تحليلا مخبريا، 63 تحليلا منها في إطار متابعة المرضى السابقين.
وقد تم تسجيل 46 تحليلا إيجابيا، 28 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و18 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 967 حالة مؤكدة من بين 21081 تحليلا إجماليا، تتوزع على الولايات كالآتي:
تونس 209
أريانة 95
بن عروس 93
منوبة 39
نابل 12
زغوان 4
بنزرت 22
باجة 3
جندوبة 1
الكاف 6
سليانة 3
سوسة 82
المنستير 37
المهدية 16
صفاقس 36
القيروان 6
القصرين 8
سيدي بوزيد 5
قابس 22
مدنين 87
تطاوين 35
قفصة 43
توزر 5
قبلي 98
عدد الحالات المتماثلة للشفاء: 279 حالة.
عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش: 18 مصابا.
عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش): 78 مصابا.
عدد الوفيات 39: تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (4)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1
هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا
وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره