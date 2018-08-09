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تونس تعبرعن أملها في تجاوز السعودية وكندا خلافهما في أقرب الآجال

تونس تعبرعن أملها في تجاوز السعودية وكندا خلافهما في أقرب الآجال

سياسة, عربي | 09/08/2018 |

تتابع تونس بانشغال التطور المستجدّ في العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا، وتؤكّد انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية على أهميّة عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية
ومع تنويهها بأواصر الأخوة الوثيقة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية، تعبر تونس عن أملها في أن يتوصل البلدان اللذان تجمعهما ببلادنا علاقات متميزة إلى تجاوز خلافهما في أقرب الآجال