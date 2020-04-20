تونس : تسجيل 884 حالة مؤكدة مصابة بوباء الكورونا

الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا « كوفيد-19 » بتونس
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 19 أفريل 2020، تم إجراء 1189 تحليلا مخبريا : المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 191 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 459 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 96 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 94 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 105 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 181 تحليلا، مخبر المستشفى العسكري: 57 تحليلا
وقد تم تسجيل 30 تحليلا إيجابيا، 25 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و5 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 884 حالة مؤكدة من بين 17287 تحليلا جمليا، تتوزع على الولايات كالآتي
تونس 193
أريانة 89
بن عروس 87
منوبة 38
نابل 12
زغوان 3
بنزرت 18
باجة 3
جندوبة 1
الكاف 5
سليانة 1
سوسة 74
المنستير 37
المهدية 15
صفاقس 34
القيروان 6
القصرين 5
سيدي بوزيد 5
قابس 21
مدنين 85
تطاوين 32
قفصة 32
توزر 5
قبلي 83
عدد الحالات المتماثلة للشفاء: 148 حالة
عدد الوفيات 38: تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1
هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا
وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره