تونس : تسجيل 50 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا « كوفيد-19 » بتونس
تسجيل 50 حالة جديدة
تعلن وزارة الصحة أنه بتاريخ 29 مارس 2020، تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة من مجموع 447 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 234 تحليلا، مخبر معهد باستور 213 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 362 حالة مؤكدة من بين 3752 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية كالآتي
تونس (92)، أريانة (50)، مدنين (35)، بن عروس (34)، المنستير (27)، سوسة (25)، قبلي (15)، صفاقس (14)، بنزرت (12)، نابل (10)،منوبة (08)، تطاوين (06)، قابس (05)، المهدية (07)، الكاف (06)، زغوان (02)، توزر (06)، سيدي بوزيد (03)، القيروان (02)، القصرين (01)، قفصة (01)، باجة (01)
– عدد الوفيات: تسعة/ 03 صفاقس، 01 سوسة، 01 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت
ومن جانب آخر، تعلم الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 18491 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 13029 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و5462 لازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية
وتسجل وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا
كما تهيب وزارة الصحة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد
بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ وزارة الصحة