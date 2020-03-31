تونس : تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا ليبلغ العدد الجملي 394 حالة مؤكدة

الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا « كوفيد-19 » بتونس
تسجيل 32 حالة جديدة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 30 مارس 2020، تم تسجيل 32 حالة إصابة جديدة من مجموع 442 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 234 تحليلا (مخبر معهد باستور: 208 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت وتحيين المعطيات، 394 حالة مؤكدة من بين 4194 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية كالآتي
تونس (94)، أريانة (56)، مدنين (43)، بن عروس (41)، المنستير (26)، سوسة (31)، قبلي (16)، صفاقس (19)، بنزرت (13)، نابل (10)، منوبة (08)، تطاوين (07)، قابس (05)، المهدية (07)، الكاف (06)، زغوان (02)، توزر (01)، سيدي بوزيد (03)، القيروان (02)، القصرين (02)، قفصة (01)، باجة (01)
عدد الوفيات: 10 (03 صفاقس، 01 سوسة، 02 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت
ومن جانب آخر، تعلم الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 18560 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 13725 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و4935 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية
وتسجل وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا
كما تهيب وزارة الصحة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد