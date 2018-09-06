تونس تسجل تطورا ملحوظا في تصدير المنتجات البيولوجية

تسجيل تطور في تصدير المنتجات البيولوجية بنسبة 51% من حيث القيمة و42% من حيث الكمية
منذ بداية موسم التصدير2017/2018 والى غاية شهر أوت 2018، سجلت صادرات المنتجات البيولوجية تطورا بنسبة 51% من حيث القيمة و42% من حيث الكمية
وقد بلغت الكميات المصدرة 48500 طن بقيمة عائدات فاقت الـ 503.7 مليون دينار
ويبلغ عدد المنتجات المصدرة 60 منتوجا مصدرا نحو 36 بلدا في القارات الخمس. وتتمثل أهم المنتجات المصدرة في
زيت الزيتون: الكميات المصدرة تقدر بـ 38.6 الف طن بقيمة 429.3 مليون دينار
التمور : الكميات المصدرة تقدر بـ 9.4 ألف طن بقيمة 71.2مليون دينار
منتوجات أخرى: الكميات المصدرة تقدر بـ 0.5 ألف طن بقيمة 3.2مليون دينار
المصدر : وزارة الفلاحة