تونس تستعدّ لاحتضان قمة الفرنكوفونية سنة 2020

أجرى وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الأثنين 21 جانفي 2019 بباريس، لقاء ثنائيا مع السيدة لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تسلمت مهامها حديثا
وتطرق الطرفان خلال هذه المحادثة إلى خصوصية وعراقة الروابط التي تجمع تونس بالفرنكوفونية التي يعود تاريخها إلى إنشاء المنظمة سنة 1970 والدور الريادي الذي لعبه الزعيم بورقيبة في إنشاء المنظمة
وأكد وزير الشؤون الخارجية حرص تونس على تطوير علاقات التعاون مع المنظمة في شتى المجالات وخاصة تلك المتعلقة بتمكين المرأة والشباب التونسي
كما أكد تقدم استعدادات تونس لاحتضان قمة الفرنكوفونية سنة 2020 مشيرا في هذا الصدد على أنه سيتم الإعلان قريبا عن بعث لجنة وطنية مكلفة بمتابعة التحضيرات اللازمة لهذه القمة من جانبها عبّرت الأمينة العامة عن ترحيبها باحتضان تونس لهذه القمة التي تتزامن مع خمسينية المنظمة مؤكدة استعدادها التام لتقديم كافة أنواع الدعم اللازم قصد إنجاح هذا الموعد التاريخي
كما رحبت بدعوة الوزير لأداء زيارة عمل إلى تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 قصد تركيز المكتب الإقليمي الذي تقرر فتحه بتونس والتشاور مع السلطات التونسية بخصوص التعاون الثنائي والتحضيرات لقمة الفرنكوفونية
وقد حضر اللقاء عن الجانب التونسي كل من سفير تونس بباريس وسفير تونس لدى اليونسكو والممثل الشخصي لسيادة رئيس الجمهورية لدى الفرنكوفونية
وعن الجانب الفرنكوفوني كل من مدير المنظمة ورئيس الديوان والناطقة الرسمية باسم الأمينة العامة