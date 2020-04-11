تونس ترسل بعثة طبية إلى إيطاليا للمساعدة على مقاومة وباء الكورونا

بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد غادرت صباح اليوم السبت 11 أفريل 2020 بعثة طبية تونسية إلى ايطاليا لمعاضدة مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس كورونا في هذا البلد الصديق
و جاءت هذه المبادرة على إثر الاتصال الهاتفي الذي قام به رئيس الجمهورية بالرئيس الايطالي سارجيو ماتاريلا وتناول فيه الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس والوضع الصحي في العالم كله
وقد أعرب رئيس الجمهورية خلال هذا الاتصال عن استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس، لأن الوضع اليوم في العالم يتعلق بالأمم كلها لا بدولة واحدة
ويضم الوفد أطباء متطوعين مختصين في التخدير والانعاش وفي الأمن البيولوجي وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي وفي التخدير و الانعاش
وكان في توديع هذا الفريق الطبي، بمطار العوينة العسكري، كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الشوؤن الخارجية والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وسفير إيطاليا بتونس والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية للأمن القومي المكلف بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي وعدد من الإطارات العسكرية