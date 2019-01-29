تونس تتحصل على قرض بقيمة 297 مليون دينارلإنجاز سدّين بالكاف وباجة

حضر صباح يوم الاثنين 28 جانفي الجاري ، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صحبة السيد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والدكتور عبد اللّطيف يوسف الحمد المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي « فاديس » ، حفل توقيع اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والصندوق بمبلغ قدره 30 مليون دينار كويتي أي ما يناهز 297 مليون دينار تونسي
وسيخصص التمويل الموقع لفائدة إنجاز سدّي، تاسة بولاية الكاف وخلاد بولاية باجة، وذلك بهدف توفير كميات إضافية من مياه الري لتكثيف الإنتاج الزراعي من خلال إحداث مناطق سقوية وزراعات مروية في الأراضي المجاورة بالإضافة إلى حماية المناطق المحاذية من مخاطر الفيضانات، مع العلم أن كلفة المشروع تبلغ حوالي 337 مليون دينار تونسي دون اعتبار الضرائب وسيساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويله بنسبة تقدر بحوالي 85% من كلفة المشروع بدون احتساب الضرائب والرسومات
وبالمناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم مياه وادي تاسة وخلاد، وأنهما رافدان لوادي مجردة، من خلال انشاء سد تاسة في ولاية الكاف وسد خلاد في ولاية باجة وذلك لتوفير كميات إضافية من مياه الرّي لتكثيف الإنتاج الزراعي من خلال احداث مناطق سقوية وزراعات مروية في الأراضي الواقعة في السهول المجاورة وأنه سيساهم السدّان في حماية الأراضي والمباني الواقعة في أحواض أودية تاسة وخلاد ومجردة من مخاطر الفيضانات
كما أضاف الطيب أن
– سد تاسة : يشمل انجازه مع المنشآت الملحقة به على مجرى وادي تاسة بولاية الكاف ويبلغ السد حوالي 38 م فوق الأرض وطوله على مستوى القمة حوالي 708م وعرض قمته حوالي 10م وتضم المنشآت الملحقة به مفيضا رئيسيا فوق جسم السد وعرض عتبته حوالي 88م ومفيضا ثانويا عرض عتبته حوالي 22م بالإضافة الى مآخذ المياه ومفرغ للقاع وتقدر السعة التخزينية لبحيرة السد في المستوى العادي للمياه بحوالي 44 مليون متر مكعب
سد خلاد: يشمل انشاء سد مع المنشآت الملحقة به على مجرى وادي خلاد في ولاية باجة ويبلغ ارتفاع السد حوالي 54م فوق أرض الوادي وطوله على مستوى القمة حوالي 490 م وعرض قمته حوالي 13م وتضم المنشآت الملحقة به مفيضا من الخرسانة في الضفة اليمنى للوادي وعرض عتبته حوالي 72م بالإضافة الى مآخذ المياه ومفرغ للقاع وتقدر السعة التخزينية لبحيرة السد في المستوى العادي للمياه بحوالي 27 مليون متر مكعب
من جهته بين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن هذا المشروع يندرج ضمن أولويات الحكومة في مجال تعبئة الموارد المائية وحسن التصرف فيها والتشجيع على الاستثمار الفلاحي
من جانبه أكد الدكتور عبد اللّطيف يوسف الحمد، على متانة التعاون القائم بين مؤسسته وتونس، مجددا الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم الضروري، المالي والفني بما يساعد تونس على إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية ذات الأولوية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية، وأشار في ذات السياق إلى أهمية مشروع سدّي تاسة وخلاد باعتباره مشروعا سيساهم في معالجة إشكالية ندرة المياه من خلال تعبئة كميات إضافية هامة ستعود بالنفع على ولايتي الكاف وباجة بصفة خاصة وتونس بصفة عامة
وتجدر الإشارة الى، أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قد قدم لتونس منذ سنة 1974، أي على امتداد 45 سنة من التعاون، 61 قرضا لتمويل 60 مشروعا بتعهدات بلغت 1010 مليون دينار كويتي أي ما يناهز 10 آلاف مليون دينار تونسي، شملت بالخصوص قطاعات السدود والطرقات السيارة، والطرقات والصناعة والفلاحة والتنمية المندمجة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والقطاع الخاص
كما قدم الصندوق لتونس 17 مساعدة فنية بقيمة جملية تقدر بـ 6,170 مليون دينار كويتي أي قرابة 60 مليون دينار تونسي في شكل هبات
المصدر : وزارة الفلاحة