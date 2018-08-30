اجرى وزير الشؤون الخارحية خميس الجهيناوي، مساء اليوم الخميس 30 اوت 2018، مكالمة هاتفية مع نظيره الليبي الحاج محمد الطاهر سيالة، تناولت مستجدات الاوضاع في ليبيا
واكد الوزير خلال المكالمة ان تونس تتابع بانشغال التطورات الخطيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وهي تأسف لسقوط ضحايا بما فيهم مدنيين. كما جدد حرص تونس على امن واستقرار ليبيا وسلامة مواطنيها، مشددا على ضرورة اعتماد الحوار والتوافق للتقدم بمسار التسوية السياسية الشاملة، برعاية الامم المتحدة
من جانبه، احاط وزير الخارحية والتعاون الدولي الليبي نظيره التونسي باخر المستجدات وبالجهود المبذولة لتثبيت التهدئة في العاصمة طرابلس، منوها بوقوف تونس الدائم الى جانب ليبيا وشعبها
وزارة الشؤون الخارجية التونسية