تونس : بتاريخ 28 مارس تسجيل 312 حالة مؤكدة أصابتهم الكورونا

تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 28 مارس 2020، تم تسجيل 34 حالة إصابة جديدة من مجموع 536 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 287 تحليلا، مخبر معهد باستور: 249 تحليلا) ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 312 حالة مؤكدة من بين 3305 تحليلا جمليا، تتوزع على 21 ولاية كالآتي
تونس (79)، أريانة (44)، بن عروس (29)، مدنين (19)، سوسة (25)، المنستير (25)، صفاقس (11)، قبلي (15)، تطاوين (06)، بنزرت (21)، قابس (04)، المهدية (05)، منوبة (09)، القيروان (02)، نابل (08)، زغوان (02) قفصة (01)، الكاف (06)، سيدي بوزيد (03)، توزر (06)، القصرين (01
– عدد الوفيات: 08 (03 صفاقس، 01 سوسة، 01 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، تطاوين 01
ومن جانب آخر، تعلم الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 18305 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 12177 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و6128 لازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية
وتسجل وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا
كما تهيب وزارة الصحة بكافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد