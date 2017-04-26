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تونس: امضاء الاتفاق في قطاع التأمينات

تونس: امضاء الاتفاق في قطاع التأمينات

إقتصاد, عربي | 26/04/2017 |
assurances tunisie salaires

أكد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء خلال حفل توقيع اتفاق الزيادات في الأجور في شركات التأمينات أن التجربة التونسية في الحوار augmentation salariale assurances tunisieالاجتماعي والمفاوضة الجماعية يجب ان تبقى مثالا مهما في العالم مما يتطلب منا جميعا كتونسيين وكأطراف اجتماعية المحافظة على هذا المكسب بمزيد من الإنتاجية مما يتطلب توفير مقومات العمل اللائق وتحسين ظروف النقل والعيش للشغالين حتى يتوجهوا الى مواقع عملهم بتحفيز كبير يمكن من خلق مناخ يضمن الترفيع في الانتاج كما حيّا المشرفين على القطاع من كفاءات ادارية عالية والتي يجب تشريكهم
ودعا الأمين العام الجامعة التونسية لشركات التأمين الى مزيد من الشراكة مع النقابات في القطاع للنظر في آفاق ومستقبل قطاع التأمينات والاستراتيجيات القادمة لاسيما وان هذا القطاع واعد لتوفير تمويلات جديدة للاقتصاد التونسي وخلق حوار اجتماعي حقيقي داخل التأمينات
من جهته بين السيد لسعد زروق رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين أن مناخ الثقة بين الطرف الاداري والنقابي مكن من تحقيق هذا الاتفاق لما فيه مصلحة القطاع مبينا أهمية قطاع التأمينات في حل المشاكل المالية للاقتصاد التونسي

المصدر : الإتحاد العام التونسي للشغل