تونس: امضاء الاتفاق في قطاع التأمينات

أكد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء خلال حفل توقيع اتفاق الزيادات في الأجور في شركات التأمينات أن التجربة التونسية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية يجب ان تبقى مثالا مهما في العالم مما يتطلب منا جميعا كتونسيين وكأطراف اجتماعية المحافظة على هذا المكسب بمزيد من الإنتاجية مما يتطلب توفير مقومات العمل اللائق وتحسين ظروف النقل والعيش للشغالين حتى يتوجهوا الى مواقع عملهم بتحفيز كبير يمكن من خلق مناخ يضمن الترفيع في الانتاج كما حيّا المشرفين على القطاع من كفاءات ادارية عالية والتي يجب تشريكهم
ودعا الأمين العام الجامعة التونسية لشركات التأمين الى مزيد من الشراكة مع النقابات في القطاع للنظر في آفاق ومستقبل قطاع التأمينات والاستراتيجيات القادمة لاسيما وان هذا القطاع واعد لتوفير تمويلات جديدة للاقتصاد التونسي وخلق حوار اجتماعي حقيقي داخل التأمينات
من جهته بين السيد لسعد زروق رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين أن مناخ الثقة بين الطرف الاداري والنقابي مكن من تحقيق هذا الاتفاق لما فيه مصلحة القطاع مبينا أهمية قطاع التأمينات في حل المشاكل المالية للاقتصاد التونسي
المصدر : الإتحاد العام التونسي للشغل