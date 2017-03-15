تونس : الكشف عن خليّة داعشية نسائيّة بالمنيهلة

في إطار تعقب العناصر الإرهابيّة والكشف عن مخططاتهم، تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة يوم 14 مارس 2017 من الكشف عن خليّة تكفيريّة نسائيّة تتكوّن من 06 عناصر تتراوح أعمارهن بين 21 و23 سنة تنشط بمناطق حي التضامن، حي 02 مارس ومعتمديّة المنيهلة ولاية أريانة إعترفن بتبنيهن لفكر تنظيم « داعش » الإرهابي كما أن إحداهن زوجة عنصر إرهابي نزيل السّجن من أجل تورّطه في قضيّة إرهابيّة
بمداهمة منازلهن تمّ العثور على كتب ذات منحى تكفيري، أقراص مضغوطة تحتوي على خُطب تحريضيّة على الإرهاب إضافة إلى راية ترمز إلى تنظيم « داعش » الإرهابي، كما تبيّن تواصلهن على مواقع التواصل الإجتماعي مع عناصر تكفيريّة بالدّاخل والخارج وتمجيدهنّ للإرهاب وتكفير الدّولة
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة بالإحتفاظ بهن ومباشرة قضيّة في شأنهن موضوعها : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي